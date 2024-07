Luiz Lobianco: Adaptação da Resolução CVM 88 para tokenização trouxe salto em número operações

A adaptação da Resolução CVM 88 para a emissão de tokens de renda fixa contribuiu para um relevante salto nas operações que se enquadram nestas regras. As normas foram criadas originalmente para plataformas de investimentos participativos (crowdfunding de investimentos). De acordo com Luiz Lobianco, analista de mercado de capitais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor total em emissões sob a resolução deve superar, no primeiro semestre, todo o montante de 2023.

“Foram R$ 250 milhões distribuídos nos primeiros três meses de 2024. Isso representa 70% de todo o ano anterior”, disse durante painel no Blockchain Rio, com dados do boletim econômico da CVM do primeiro trimestre.

Em relação à plataformas cadastradas para ofertas do tipo, o número passou de 59 para 75 em um ano, tomando como base os números do primeiro trimestre de 2024.

Lobianco apontou que há no horizonte da autarquia a realização de uma consulta pública para a revisão da Resolução 88. “Com certeza vamos receber contribuições para fazer uma resolução ainda mais efetiva”, afirmou. O analista, porém, não precisou uma data para a publicação de edital.