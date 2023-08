Lucro industrial da China cai 15,5% de janeiro a julho, na comparação com igual período de 2022

O lucro industrial da China registrou queda de 15,5% entre janeiro e julho, na comparação com igual período do ano passado, informou no domingo, 27, o Escritório Nacional de Estatísticas. Entre janeiro e junho, a baixa havia sido de 16,8% ante igual intervalo do ano anterior.

Em julho, houve ainda o quinto recuo mensal consecutivo, com baixa de 6,7% ante igual mês de 2022. Em junho, a queda anual havia sido de 8,3%.

Já os lucros das empresas estatais da China caíram 20,3% entre janeiro e julho, na comparação anual.

Os lucros das empresas privadas tiveram baixa de 12,4% e os das companhias privadas, de 10,7%, na mesma comparação. Fonte: Dow Jones Newswires.