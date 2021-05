Lucro do Bradesco tem alta de 74% no 1º trimestre e atinge R$ 6,5 bilhões

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,51 bilhões no primeiro trimestre do ano, uma alta de 74% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente do banco, Octavio de Lazari Jr., os resultados indicam que as incertezas do cenário econômico brasileiro estão se arrefecendo.

“Estamos trocando as dúvidas sombrias por uma narrativa virtuosa”, afirmou o executivo, em comunicado divulgado pela instituição financeira. “Em termos objetivos, os bancos estão preparados para enfrentar o cenário desafiador da pandemia. E os resultados alcançados neste início de ano indicam isso.”