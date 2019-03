Lucro do BC no 2º semestre de 2018 será transferido ao Tesouro em março

O chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira do Banco Central, Arthur Andrade, explicou que o lucro de R$ 25,6 bilhões, registrado pela instituição no segundo semestre de 2018, será transferido ao Tesouro Nacional em março.

No caso do resultado negativo de R$ 19,1 bilhões com reservas internacionais e swaps cambiais, registrado em março, ele será coberto pelo Tesouro até o último dia útil de 2020, conforme a legislação em vigor.

Em 2018 como um todo, o BC registrou lucro de R$ 45,2 bilhões. O resultado foi positivo em R$ 127,1 bilhões no caso de swaps e reservas.