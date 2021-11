Lucro de empresas listadas na Bolsa tem alta de 125% no trimestre

As empresas brasileiras de capital aberto estão retomando fortemente seus lucros. Os balanços divulgados até o momento, que representam a maior parte daquelas listadas na Bolsa, mostraram desempenho positivo no terceiro trimestre comparado não só a 2020, mas também a 2019, anterior à pandemia. De acordo com um levantamento da Economatica, o lucro líquido das 291 companhias com ações na B3 somou R$ 128,24 bilhões, representando um aumento de 125% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e de 139% na comparação com o de 2019. Vale e Petrobras representam 40% deste número, beneficiadas pela alta das commodities.

Excluindo ambas, o lucro líquido das companhias cresceu 78%, para R$ 76,89 bilhões, puxado pelo resultado dos bancos, que tradicionalmente é o setor mais lucrativo entre os representados na Bolsa. Os bancos tiveram um lucro líquido no agregado de R$ 24,15 bilhões no terceiro trimestre, uma soma que supera em 38% o lucro no mesmo trimestre do ano passado e em 12,5% o registrado nos mesmos três meses de 2019.

Em um terceiro grupo, em que se retiram todas as empresas do setor financeiro e as gigantes Vale e Petrobras, o lucro líquido das empresas também têm destaque. Os ganhos das empresas listadas foram de R$ 49,87 bilhões, alta de 140,6% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e de 354,9% acima de 2019.

Para Einar Rivero, gerente de relacionamento institucional da Economatica, os números mostram um desempenho sólido das empresas abertas. Ele também chama a atenção para os dados sobre o endividamento e caixa das empresas do terceiro grupo, que ele define como saudáveis. “Vemos que a dívida das companhias cresceu abaixo da inflação, considerando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) nos últimos 12 meses, que está ultrapassando 10%”, diz.

Setores

Os setores de alimentos e bebidas e eletricidade puxaram a expansão nos resultados das companhias não financeiras. O setor de alimentos e bebidas registrou um lucro líquido agregado de R$ 12,93 bilhões, enquanto o de energia elétrica fechou o período com lucro de R$ 14,14 bilhões. O comércio, por sua vez, viu o lucro avançar 41% em relação a 2019, com aumento no consumo em meio à pandemia. O setor lucrou R$ 88 bilhões no terceiro trimestre deste ano.

Apesar de a fotografia ser positiva, o Ibovespa acumula queda de mais de 12% este ano e de quase 9% em um mês. O analista de investimento da Mirae Asset Corretora, Pedro Galdi, diz que as perdas de várias ações, apesar de seus resultados, são puramente reflexo de aversão ao risco. “As empresas podem ter um resultado excelente e o papel não ter um desempenho equivalente, porque é uma questão de aversão ao risco. Este é o cenário no momento”, comentou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.