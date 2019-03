Lucro da Vale fica 46% acima do esperado por analistas

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 3,786 bilhões no quarto trimestre de 2018, 46,74% acima das projeções de seis casas (BTG Pactual, Santander, Itaú BBA, Morgan Stanley, Safra e Bradesco BBI), compiladas pelo Prévias Broadcast, que apontava para um lucro de US$ 2,58 bilhões. O resultado reportado foi 391% maior do que o anotado no quarto trimestre de 2017.

Quanto ao Ebitda ajustado, o resultado somou US$ 4,467 bi, em linha com as expectativas de US$ 4,640 bilhões.

A receita líquida da empresa, que somou US$ 9,813 bilhões no quarto trimestre de 2018, também veio dentro da expectativa das casas consultadas, cuja projeção era de US$ 9,810 bilhões.

O Prévias Broadcast considera os resultados em linha com as projeções quando sua variação é de até 5% para baixo ou para cima.