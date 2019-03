Lucro da Petrobras vem abaixo das estimativas

O lucro líquido apresentado pela Petrobras no quarto trimestre de 2018, de R$ 2,102 bilhões, veio 73% abaixo das estimativas do mercado. A média dos números de quatro casas (Santander, Itaú BBA, Morgan Stanley e XP Investimentos), compiladas pelo Prévias Broadcast, apontava para um lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 7,8 bilhões no período. A empresa apontou, entretanto, que o desempenho no trimestre foi afetado por menores margens de vendas de derivados e pelos itens especiais.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) reportado pela empresa, de R$ 29,160 bilhões, veio em linha com a projeção do mercado, de R$ 29,2 bilhões.

A receita reportada de R$ 92,720 bilhões no trimestre veio 10% acima da média das projeções, que apontava para R$ 83,9 bilhões.

O Prévias Broadcast considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.