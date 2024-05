Economia Lucro da Nvidia cresce 628% e atinge US$ 14,88 bi no 1º trimestre fiscal de 2025

A Nvidia teve lucro líquido de US$ 14,88 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2025, uma alta de 628% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 6,12, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,60.

A receita da gigante dos semicondutores também subiu 262% na comparação anual, ao novo recorde de US$ 26 bilhões, ante projeção de US$ 24,6 bilhões da FactSet. Apenas o setor de Data Center teve aumento de 427% na receita entre janeiro e março deste ano, a US$ 22,69 bilhões, outro recorde.

Em nota, a empresa aponta que o crescimento resulta de demanda acelerada pela plataforma de computação NVIDIA Hopper GPU – usada em modelos de linguagem, mecanismos de recomendação e aplicativos de inteligência artificial (IA) generativa – e projeta que a “próxima onda de crescimento” está em formação, com a produção da nova plataforma Blackwell.

Junto do balanço, a Nvidia atualizou suas projeções para o segundo trimestre fiscal de 2025, com expectativa de receita de US$ 28 bilhões, com margem de erro para 2% a mais ou a menos. A expectativa da FactSet para o período é de receita de US$ 26,2 bilhões.

A fabricante de semicondutores também comunicou que irá dividir a sua ação na proporção de 10 para 1 para “torná-las mais acessíveis a empregados e investidores”. Donos de papéis da Nvidia até 6 de junho de 2024 devem receber nove ações adicionais no fechamento dos mercados em 7 de junho. A empresa também aumentou o dividendo trimestral em dinheiro em 150%, de US$ 0,04 por ação para US$ 0,10 por ação ordinária, que será pago em 28 de junho.

Às 17h53 (de Brasília), os papéis da Nvidia subiam 3,88% no after hours.