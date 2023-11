Loretta Mester deixará cargo de presidente da distrital de Cleveland do Fed em junho de 2024

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester, deixará o cargo após o fim do mandato atual, em 30 de junho de 2024, informou a entidade em comunicado divulgado nesta quarta-feira. De acordo com a nota, a saída cumpre as regras da distrital sobre idade máxima e tempo de serviço.

Mester, de 65 anos, comanda a regional da autoridade monetária desde junho de 2014. Um comitê formado por membros do conselho de diretores do Fed de Cleveland inicia agora o processo de busca por um novo presidente.