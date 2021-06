Locaweb conclui compra da Bling e da Pagcerto

A Locaweb concluiu a aquisição da Organisys Software (Bling), anunciada em abril, e da Pagcerto, de pagamentos. Segundo fato relevante, a Bling é voltada a soluções de e-commerce e micro e pequenas empresas (PMEs). A Locaweb não informou o valor final de transação, que, à época do anúncio, era de R$ 524,3 milhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.