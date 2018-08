Lista de 16 candidatos a presidente da Embrapa tem dois ex-ministros

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) terá 16 candidatos à sucessão de seu atual presidente, Maurício Lopes, sendo dois deles ex-ministros. Entre os postulantes ao cargo, dez são funcionários da estatal e seis são externos, incluindo Altemir Gregolin, ex-ministro da Pesca e Aquicultura, e Luís Carlos Guedes Pinto, ex-ministro da Agricultura, ambos no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro não funcionário é Francisco “Xico” Graziano, ex-chefe de Gabinete no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ex-secretário de Agricultura e do Meio Ambiente de São Paulo.

Também são candidatos André Nepomuceno Dusi, Cleber Oliveira Soares, Dirceu João Duarte Talamini, Eduardo Delgado Assad, Elisio Contini, Francisco José Becker Reifschneider, Gilberto Silber Schmidt, José Amauri Buso, Mauro Carneiro e Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, funcionários da Embrapa, alguns deles cedidos a outras instituições públicas. Os candidatos externos restantes são Dante Daniel Giacomelli Scolari, José Carlos Vaz, Sebastião Barbosa. Scolari e Barbosa são aposentados da Embrapa.

Uma comissão de apoio com quatro membros, dois indicados pelo Ministério da Agricultura e dois pela Embrapa, subsidiará o conselho da estatal na análise dos documentos dos candidatos até a segunda semana de setembro e na entrevista dos três nomes selecionados. O escolhido passará pelo crivo da Casa Civil e do comitê de elegibilidade da Embrapa. O novo presidente da Embrapa será anunciado até 15 de outubro.