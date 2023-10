Lira inicia votação no plenário da Câmara de projeto que taxa fundos de alta renda

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou há pouco no plenário a votação do projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda, tanto os exclusivos ou dos “super-ricos” no País, quanto os offshore, mantidos por brasileiros no exterior, principalmente em paraísos fiscais.

A proposta faz parte do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação de impostos e, com isso, tentar zerar o déficit das contas públicas ano que vem.