Brasil e Mundo Lira expressa apreço e interlocução do Congresso com Haddad nas pautas econômicas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem o apreço dos parlamentares, além de papel decisivo na interlocução entre governo e Congresso Nacional nas pautas econômicas. “É importante a gente ressaltar sempre que o ministro Haddad tem muito carinho, tem muita atenção, tem muita interlocução com o Congresso Nacional”, disse em entrevista à GloboNews, complementando que o ministro tem sido fundamental para o avanço da pauta econômica, na relação da Câmara com o governo federal.

A fala de Lira sublinha a importância do diálogo constante e da cooperação entre os diferentes poderes, com Fernando Haddad sendo uma peça-chave para assegurar a harmonia e a eficácia das ações governamentais, como ele mesmo apontou na entrevista. “Ele é quem tem que falar para o presidente, com o presidente, e as decisões saiam dali com relação ao que ele está enxergando de maior dificuldade, de maior facilidade, para que o Brasil cumpra as metas traçadas no arcabouço fiscal”, completou.

Sobre a tratativa de ações do governo com o Haddad, o presidente da Câmara mencionou a necessidade de equilíbrio e estratégia nas negociações. “Muitas vezes a gente chega a dizer: “Haddad, aguente aí, porque às vezes você vem muito pra linha de frente e às vezes tem que dizer não ou sim, bota sempre um interlocutor no meio primeiro para a gente conseguir arredondar alguns textos.” E destacou que “as discussões daqui para frente são contenção de setores e cortes planejados de despesas”.