Lira diz que definirá até o fim da semana relatores de reforma na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que irá definir no fim desta semana os nomes dos deputados responsáveis pelas relatorias dos projetos de lei referentes à reforma tributária. “Vamos definir até o final desta semana os relatores da reforma tributária que irá tramitar na Câmara. Conversei com o presidente do Senado, @rpsenador, para que os relatores nas duas Casas sejam definidos simultaneamente, para começarmos juntos as análises dos projetos”, escreveu Lira no Twitter, nesta segunda-feira, 14.

E acrescentou: “Ainda no âmbito da reforma tributária, tenho reuniões esta semana com os líderes e com integrantes da equipe econômica sobre as questões relativas ao imposto de renda.”