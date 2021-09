Economia Lira coloca debate da reforma do IR em discussão no plenário da Câmara

Após um dia intenso de negociações, principalmente para conseguir o apoio da oposição, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), colocou mais uma vez em debate para votação a reforma do imposto de renda, relatada pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA).

O acordo foi fechado com os partidos de esquerda.

O PT retirou o kit obstrução para votar o texto com mais celeridade.

O deputado Afonso Florence (PT-BA) declarou apoio à reforma.

O partido Novo, no entanto, manteve um requerimento de retirada de pauta.

Partidos de oposição negociaram pontos como acabar com as restrições à declaração simplificada do imposto de renda para pessoa física e manter a tributação sobre lucros e dividendos em 20%, entre outros temas.