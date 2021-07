Linx compra 40% de plataforma de app commerce Neomode por R$ 7 milhões

A Linx anunciou a aquisição de 40% de participação na Neostore Desenvolvimento de Programas de Computadores (Neomode), por meio de sua subsidiária Linx Sistemas e Consultoria. A empresa pagará o total de R$ 7 milhões após a análise e aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a Neomode oferece um canal de vendas e plataforma app commerce white label (plataforma desenvolvida por uma empresa, mas que recebe a marca de uma parceira) com integrador agnóstico a Enterprise Resource Planning (ERP), Point of Sale (PDV), ecommerces e gateways com soluções baseadas em nuvem.

O objetivo principal é o desenvolvimento e fornecimento de soluções que integram canais online e lojas físicas no conceito omnichannel com a utilização de seu aplicativo e integrador. O modelo de negócio é baseado em receita recorrente (SaaS), composta por mensalidade e volume transacionado.

A Neomode possui atualmente mais de 3.330 lojas físicas no sistema “clique e retire, delivery e drive thru”. O faturamento da empresa estimado para 2021 é de R$7,5 milhões.