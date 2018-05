Liminar suspende entrega de propostas pela Eletropaulo

Uma liminar conseguida na quinta-feira, 24, pela Neoenergia, empresa controlada pela espanhola Iberdrola, fez a B3 suspender a entrega das propostas pela compra da Eletropaulo. A medida levou a decisão para o dia 4 de junho – data marcada para o leilão da distribuidora de energia.

Pelas regras, as empresas Neoenergia e a italiana Enel, que já estavam na disputa pela empresa, deveriam apresentar suas ofertas até as 19 horas de quinta, quando seriam abertos os envelopes com as propostas. Mas antes disso, de acordo com o calendário, investidores que ainda não estavam na disputa poderiam manifestar interesse de participar do leilão até às 15 horas. Mas não houve interessados.

O pedido de liminar da Neoenergia era para garantir isonomia entre os participantes já que os novos interessados só fariam suas propostas no dia 4 de junho. Mas, mesmo não aparecendo ninguém, todo o processo foi adiado.

Rali

A disputa pela Eletropaulo teve muitos lances no último mês e um rali entre Enel e Neoenergia. As duas empresas, que têm controladores europeus, protagonizaram uma disputa acirrada pelo ativo, que vai garantir a liderança na distribuição no Brasil. O maior lance até agora é o da Enel, que ofertou no dia 26 de abril R$ 32,20 por ação. A proposta ocorreu poucas horas depois de a rival Neoenergia ter oferecido R$ 32,10, em resposta ao lance anterior de R$ 32, realizado na véspera pela Enel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.