Líderes do Congresso se reúnem com ministro da Economia

Um dia após o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, se reunir com as bancadas partidárias da Câmara para tratar sobre a Nova Previdência, os líderes do Congresso encontram nesta quarta-feira, 27, o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), têm um almoço agendado com Guedes na residência oficial da Câmara.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), também deve participar do encontro.

Na terça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve reunido com as lideranças da Câmara para tratar do assunto. Ele foi cobrado por melhorias na comunicação da medida.

Parlamentares deixaram claro que devem alterar a proposta enviada pelo governo em pontos como BPC e aposentadoria rural.