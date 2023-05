Líder democrata no Senado dos EUA relata ‘bons progressos’ nas negociações sobre o teto

O líder da maioria democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmou, nesta quinta-feira, 18, que as negociações por uma solução para o impasse do teto da dívida fizeram “bons progressos” nesta semana. Em discurso no plenário da Casa, Schumer ressaltou que os republicanos concordaram com os representantes da legenda do presidente norte-americano, Joe Biden, que um calote não é uma opção.

O Departamento do Tesouro estima que, se o limite não for suspenso ou elevado antes de junho, poderá ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras. “Se os EUA em algum momento deixarem de pagar suas contas, as consequências seriam horríveis. Um default traria uma recessão, eliminaria milhões de empregos, aumentaria os custos do pagamento de cartões de crédito e hipotecas”, alertou.

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, indicou que uma legislação para aumentar o teto pode ser submetido à votação já na semana que vem.