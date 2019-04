Líder da maioria acredita que Orçamento possa ser votado ainda nesta segunda

O líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), acredita que a admissibilidade da proposta de emenda à constituição do Orçamento impositivo, da qual é relator, possa ser votada ainda nesta segunda=feira, 15, na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ). Ele irá apresentar voto favorável pela integralidade do texto que voltou do Senado com alterações.

Os coordenadores partidários da CCJ estão reunidos tentando costurar um acordo para a pauta do dia para resolver a grande questão que é qual PEC será avaliada primeiro, Previdência ou Orçamento. “Eu sou a favor de que haja na reunião do colegiado, como sempre houve, um acordo de procedimento entre as bancadas e que construa a pauta nesse acordo de procedimento”, disse Ribeiro momentos antes de entrar na reunião.

“Não vejo problema em ser votado o Orçamento rapidamente, não tenho o objetivo de atrasar qualquer tramitação, muito pelo contrário”, afirmou o líder da maioria.

Após aprovadas pela CCJ, ambas as matérias seguirão para comissões especiais antes de irem para a votação no Plenário da Câmara.