Líbia diz que produção de petróleo do país mais que dobrou desde junho

A Líbia produz 1,28 milhão de barris por dia atualmente, afirmou o diretor da estatal National Oil Corp. nesta quarta-feira, mais que o dobro do nível de junho. O impulso na produção do país do norte africano ocorre num momento de quedas recentes nos preços, após a Arábia Saudita elevar a oferta para compensar a queda do Irã, alvo de sanções dos Estados Unidos.

Falando ao Wall Street Journal, o presidente da estatal líbia, Mustafa Sanallah, afirmou que o nível atual era bem superior ao de 500 mil barris por dia de petróleo em junho. Na época, o país enfrentava problemas com militantes.

A Líbia tem enfrentado sabotagens e greves desde a queda do ex-ditador Muamar Kadafi, em 2011. A produção teve forte alta nas últimas semanas, após Sanalla negociar a abertura de instalações bloqueadas por milícias. Fonte: Dow Jones Newswires.