LIBERAL responde dúvidas do IR enviadas por leitores

Reportagem traz respostas para algumas das perguntas enviadas por meio de mídias digitais do LIBERAL ao longo do mês de fevereiro

É melhor esclarecer o que ainda pode provocar dúvidas antes de estar diante do computador para começar a preencher a declaração; e, claro, ter atenção ao prazo – Foto: Alex Silva / Estadão Conteúdo

Comprei um apartamento com um amigo. Cada um declara o valor de entrada ou devo somar tudo?

Se no contrato de compra estiver no nome dos dois, deve lançar em bens cada um na sua declaração e em dívidas o valor do financiamento que ficou para pagar, caso seja financiado.

Exames para Covid pagos pelo contribuinte sem ressarcimento do plano de saúde podem ser abatidos no IR?

Somente deve lançar na declaração o exame da Covid se tiver nota fiscal de laboratório. Nota fiscal ou cupom de farmácia não pode declarar.

Quem é MEI precisa declarar?

Somente precisa declarar se o rendimento tributável for acima de R$ 28.559,70.

Como declarar MEI no IR?

Caso precise, calcule receita menos despesa, lance o valor tributável em rendimentos tributáveis e o restante em rendimentos isentos como distribuição de lucro.

Como consigo o informe de rendimentos do ano anterior? Fui dispensado do trabalho em novembro e não tenho mais contato com meu antigo patrão.

Em caso de demissão, é necessário buscar o Informe de Rendimentos junto à empresa em que trabalhava. Se não conseguir obter o Informe de Rendimentos junto à empresa, a alternativa do contribuinte é recuperá-lo pelo Portal e-CAC da Receita Federal, com login único da conta Gov.Br. Basta acessar a opção “Declarações e Demonstrativos”, serviço: “Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras”.

Importante: o trabalhador que recebeu auxílio emergencial no ano passado e está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2021 deve informar o benefício no IR.

No caso de imóveis, quais informações são necessárias para declaração?

Data de aquisição, área do imóvel, inscrição municipal (IPTU), registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de imóveis.

Quem tem conta em banco e investimentos a declarar, que informações da agência precisa ter em mãos para fazer a declaração?

Contas correntes e aplicações financeiras: CNPJ da instituição financeira. Dados da conta para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja; informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive

corretora de valores.

Comprovantes ou recibos de despesas com saúde, como plano de saúde, e educação, como escolas e faculdades, também são inclusos no IR?

Contribuintes que realizaram testes de Covid-19 em laboratórios particulares poderão abater o valor no Imposto de Renda. As despesas laboratoriais de forma genérica já são dedutíveis, incluindo exames e testes para diagnóstico de doenças, por exemplo. Por isso, os testes de Covid são permitidos, se encaixam na regra geral.

Fontes: André Alves Pereira, diretor financeiro da Americana Contábil, Evandro Figueiredo Forti, presidente da Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana) e Receita Federal