Levy: com Previdência, temos muita chance de voltar a ter grau de investimento

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, afirmou nesta segunda-feira, 15, em debate organizado pelo Lide, que há “muita chance” de o Brasil retomar o grau de investimento com a aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, com a aprovação da reforma, a tendência é a economia voltar a crescer e voltar a uma faixa de 3%. Com isso, abriria uma trajetória positiva para o País.

“Quando você começa a crescer e o setor industrial começa a girar, as receitas tributárias começam a subir e começamos a ter resultados fiscais melhores. E isso nos põe em trajetória em que fica mais fácil ter grau de investimento”, apontou.

A uma plateia de empresários, o presidente do BNDES disse que quanto mais rápido o Brasil conseguir “ter clareza sobre a Previdência”, mais fácil será de ter essa retomada. E fez um apelo: “Acho que vocês podem tomar esse passo porque eu tenho absoluta confiança de que a reforma será aprovada”, disse.