Leilão de arroz: Estamos estudando todas as possibilidades, diz Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o governo está “estudando todas as possibilidades”, ao ser questionado se desistirá do leilão do arroz. A declaração ocorreu em entrevista coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 3. Segundo ele, haverá uma reunião ainda hoje com arrozeiros do Rio Grande do Sul para discutir o tema. “Nós estamos estudando todas as possibilidades”, afirmou. “Aliás, hoje estavam aqui os arrozeiros do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma reunião à tarde com eles, em que eles vão apresentar sugestões.” Teixeira acrescentou: “Mas, em última instância, quem vai decidir sobre todas as medidas será o presidente Lula”.

Mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que, “por ora, não se fazem necessários novos leilões de importação (de arroz)”. À GloboNews, o ministro havia considerado que os preços cederam e que são necessárias outras atitudes de estímulos à produção.