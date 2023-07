Economia Lazari: Desenrola pode ter impacto em enorme massa de pessoas e adesão do Bradesco é plena

O Bradesco anunciou na tarde desta sexta-feira, 14, que vai disponibilizar todos os seus canais de atendimento e relacionamento digitais e físicos aos clientes interessados em aderir ao programa Desenrola, a partir da próxima segunda-feira, 17. “O programa é tempestivo e oportuno, pois impacta diretamente uma enorme massa de pessoas que perderam condições de consumo pelo endividamento e dificuldades de honrar essas dívidas”, afirma o presidente executivo do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, em nota à imprensa.

A renegociação será realizada em condições especiais e alinhada à capacidade de pagamento de cada interessado. “Temos total interesse no programa, nossa adesão é plena. Consideramos essa parceria dos bancos com o governo federal um meio rápido e eficiente de organizar e dar saúde ao orçamento doméstico”, afirma o presidente executivo do Bradesco.