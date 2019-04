Latam anuncia voos a partir de São Paulo como contrapartida a menor ICMS

A Latam Airlines Brasil informou nesta quinta-feira, 11, que a criação de novos voos em contrapartida ao acordo de redução do Imposto Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação, firmado com o Governo do Estado de São Paulo. Em abril começam a ser operados um novo voo diário da Latam entre Guarulhos e o aeroporto do Rio de Janeiro (Santos Dumont), e mais 5 frequências semanais entre Guarulhos e Manaus.

A empresa informa ainda que em maio, começarão a ser operados novos voos diários entre Guarulhos e os aeroportos de Belo Horizonte (Confins), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Foz do Iguaçu e Salvador. Em junho, começará a ser operado um voo diário em nova rota entre Guarulhos e Navegantes.

“A iniciativa do governo paulista é extremamente positiva. São medidas deste tipo que podem alavancar o fluxo de passageiros e fomentar ainda mais o turismo brasileiro”, afirma em nota o CEO da Latam Brasil, afirma Jerome Cadier.