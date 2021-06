‘Langoni foi um economista brilhante’, diz Sachsida

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, usou as redes sociais para lamentar a morte do ex-presidente do Banco Central (BC) Carlos Langoni. O economista morreu neste domingo, 13, vítima de covid-19, no hospital Copa Star, no Rio, onde estava internado.

“O professor Langoni foi referência em estudos sobre capital humano, desigualdade e, recentemente, energia. Economista brilhante. Tive a honra de conversar com ele em duas ou três oportunidades. Descanse em paz”, escreveu Sachsida, no Twitter.