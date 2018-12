Laboratório dá origem a 12 projetos de inovação para o sistema financeiro, diz BC

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 10, por meio de nota, que o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift), lançado em maio, “levou à escolha de 12 projetos que propõem inovações tecnológicas na área de finanças, visando baratear o crédito, aumentar a eficiência do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e promover a cidadania financeira”.

De acordo com a instituição, “as propostas incluem tecnologias blockchain, inteligência artificial, instrumentos de cibersegurança e novos modelos de aplicação para tecnologias já consagradas no mercado”.

Aberta em maio, a primeira chamada do Lift recebeu 79 propostas válidas, sendo que 18 delas foram selecionadas para desenvolvimento.

“Os proponentes das iniciativas selecionadas puderam apresentar suas ideias ao BC e receber um direcionamento quanto às melhores práticas de implementação, quanto aos problemas centrais que precisavam ser resolvidos e também quanto ao valor de negócio da inovação como contribuição para o Sistema Financeira Nacional”, informou a autarquia. “Em três meses de interação entre o BC e as equipes dos projetos, que são oriundas da academia e do mercado, as ideias foram aprimoradas e ganharam mais foco na aplicação das novas tecnologias a problemas ou oportunidades no SFN.”

Entre as 18 iniciativas, 12 chegaram à fase final. Conforme o BC, em março de 2019 será feito um evento de apresentação dos protótipos concluídos e o detalhamento do Lift para a edição 2019.

Entre os projetos selecionados para desenvolvimento, estão as seguintes ações: Blockchain de direitos creditórios (plataforma descentralizada para registro de direitos creditórios utilizando a tecnologia de blockchain); Blockchain para infraestrutura de pagamentos (implementa um sistema de pagamentos instantâneos operando 24×7 sobre a tecnologia de blockchain); Crédito Ideal (uso de inteligência artificial para configurar o perfil adequado para tomada de crédito com base nas informações financeiras do usuário); Credito rural Inteligente (gestão de operações de crédito rural com uso de georeferenciamento e tecnologias móveis); Digicash (pagamento instantâneo utilizando dispositivos móveis off-line); Instant Spyglass (plataforma de detecção de fraudes com tecnologias de aprendizado de máquina); Meu Primeiro Cartão (plataforma educativa de gestão financeira para crianças de até dez anos); MobiTransfer (plataforma de integração entre usuários e fintechs utilizando tecnologia de blockchain); PLoCS (plataforma de crédito pessoal aprimorada com base nas informações dos usuários); PROAGRO Fácil (plataforma para execução do fluxo do Proagro por qualquer instituição financeira); Saffe Payments (autenticação de pagamentos e serviços financeiros utilizando reconhecimento facial e algoritmos de inteligência artificial); Sistema Financeiro Digital (SFD) (sistema de transferência de valores entre clientes de instituições financeiras utilizando tecnologias de blockchain).