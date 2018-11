Justiça defere processamento da recuperação judicial da Saraiva

A 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo deferiu nesta terça-feira, 27, o processo de recuperação judicial da Saraiva. Foi nomeada ainda a Lucon Advogados como administradora judicial do processo.

Com o deferimento, começa o período de 180 dias corridos em que todas as ações e execuções que estão em curso contra a Saraiva fiquem suspensas. A companhia tem 15 dias para publicar o edital para apresentação de habilitações e divergências de créditos, e 60 dias para apresentação do plano.