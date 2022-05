Juros: taxas têm viés de alta, mas oscilação é limitada em dia de feriado em NY

Os juros futuros começam a manhã desta segunda-feira, 30, perto da estabilidade, com viés de alta, em meio ao avanço do petróleo, dólar fraco e sem negócios em Nova York por conta do feriado nos Estados Unidos, o que tende a minguar a liquidez. O IGP-M de maio dentro do esperado fica em segundo plano. Às 9h10, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,95%, de 11,92% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 12,15%, de 12,12%, e o para janeiro de 2024 exibia 12,82%, de 12,79% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 estava estável em 13,335%.