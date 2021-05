Juros: taxas sobem antes de payroll e após varejo melhor e IGP-DI forte

Os juros futuros sobem nesta manhã de sexta-feira, após o desempenho das vendas no varejo melhor do que o esperado (queda de 0,6% em março ante abril, acima do teto das projeções de -2,3%) e a aceleração do IGP-DI de abril (alta de 2,22%, acima da mediana das estimativas de 1,72%). Além disso, o dólar começou a ganhar força minutos antes do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que também deve vir mais forte. Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,73%, de 8,65% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 subia a 6,63%, de 6,55%, e o para janeiro de 2022 avançava para 4,84%, de 4,89% no ajuste anterior.