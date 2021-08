Juros: taxas estão perto dos ajustes, com viés de baixa, após IPCA e ata do Copom

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 10, com viés de baixa, após a ata do Copom reforçar o tom do comunicado e de o IPCA ter vindo ter dentro do esperado. O índice de preços ao consumidor anotou 0,96% em julho, de 0,53% em junho, praticamente em linha com a mediana estimada pelo Projeções Broadcast (0,95%). Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023, o mais negociado, caía para 8,19%, de 8,22% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2022 recuava para 6,50%, na mínima, de 6,53%, e o para janeiro de 2027 estava estável a 9,51%.