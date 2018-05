Juros sobem com dólar, caminhoneiros, impactos na Petrobras e situação fiscal

Os juros futuros operam em alta firme na manhã desta quinta-feira, 24, acompanhando o dólar, na esteira do mau humor com os aumentos de combustíveis que levaram à greve dos caminhoneiros e seus impactos na Petrobras, contas públicas e na economia como um todo.

O presidente Michel Temer voltou a se reunir pela manhã com ministros e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, após o anúncio na Quarta-feira (23) de corte de 10% no preço do diesel por 15 dias. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informou mais cedo que o movimento de paralisação da categoria só terminará quando a redução de impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial da União. Segundo a assessoria de imprensa da entidade, o movimento “não acredita mais nas promessas do governo” e que, por isso, a paralisação só terminará quando a decisão “virar lei”.

Além disso, o ambiente também é negativo no exterior. Lá fora, o petróleo recua após um aumento inesperado dos estoques da commodity nos Estados Unidos, beneficiando o dólar ante moedas ligadas a commodities. Também pesa a informação de que os EUA tem planos de abrir uma investigação sobre importações de carros, numa iniciativa que pode levar Washington a impor novas tarifas e renova temores de que ocorra uma “guerra comercial”.

No radar local estão ainda o desempenho das contas externas brasileiras em abril (10h30) e o leilão de títulos públicos do Tesouro (11 horas). As estimativas para conta corrente do Projeções Broadcast apontam de déficit de US$ 980 milhões a superávit de US$ 2 bilhões; mediana positiva de US$ 1,11 bilhão, após saldo positivo de US$ 798 milhões em março.

Já o fluxo de Investimento Direto do País (IDP) deve diminuir em relação a março (US$ 6,539 bilhões), indo de US$ 2 bilhões a US$ 5,2 bilhões. A partir do intervalo de 25 estimativas, a mediana encontrada é de US$ 3 bilhões.

Às 9h48 desta quinta, o DI para janeiro de 2019 estava a 6,60%, de 6,596% no ajuste de quarta. O DI para janeiro de 2020 estava em 7,48%, de 7,44%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 subia a 8,63%, de 8,58% no ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2023 avançava a 10,08%, de 9,99% no ajuste da véspera. O dólar à vista subia 0,47%, aos R$ 3,6405. O dólar futuro de junho ganhava 0,34%, aos R$ 3,6420.