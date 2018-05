Juros longos fecham em forte alta com agravamento de crise dos caminhoneiros

Os juros futuros de longo prazo fecharam em alta firme nesta sexta-feira, 25, refletindo o aumento das incertezas dos investidores em relação às consequências da crise dos caminhoneiros, depois que a categoria manteve nesta sexta a paralisação do setor, contrariando acordo fechado na quinta com o governo que previa o encerramento imediato da greve. As taxas renovaram máximas ao longo da tarde, depois de o governo anunciar que a forças federais de segurança serão acionadas para desbloquear as estradas. As taxas de curto e médio prazos também subiram.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 fechou a 6,675%, de 6,662% no ajuste de quinta. A taxa do DI para janeiro de 2020 subiu de 7,54% para 7,59% e a do DI para janeiro de 2021, de 8,69% para 8,76%. O DI para janeiro de 2023 subiu para 10,29%, de 10,13% no ajuste. O DI 2025 avançou de 10,69% para 10,90%.

Em breve pronunciamento no começo da tarde, o presidente Michel Temer informou sobre o acionamento das forças de segurança e que solicitou que os governadores façam o mesmo. “Governo teve coragem de dialogar e terá coragem agora de exercer sua autoridade diante do povo”, disse o presidente.

Pouco antes, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), havia decretado estado de emergência na cidade, após a capital enfrentar uma série de reduções em serviços devido à paralisação.

Nesse contexto, as taxas passaram a subir ainda mais, com a ponta longa renovando as máximas, em meio às preocupações de aumento da tensão social e com o impacto da crise sobre as contas públicas, a atividade econômica e a inflação. “Na prática, o País está parado e o governo não tem dinheiro”, resumiu Rogério Braga, diretor de Gestão de Renda Fixa e Multimercados da Quantitas Asset.

Para piorar, rumores de que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, estaria prestes a pedir demissão ajudaram a estressar a curva, contaminando também a parte intermediária, onde está concentrada boa parte da liquidez. Parente, negou, por meio de sua assessoria, que tenha tido qualquer intenção de entregar o cargo.