Juros contrariam expectativa de baixa e sobem com realização de lucros e dólar

Os juros futuros contrariaram a expectativa de uma abertura em baixa nesta segunda-feira, 19, e avançam, refletindo uma realização de lucros após as quedas da última sexta-feira, 16, e puxados pelo dólar, valorizado. Segundo um trader, há um ajuste em relação ao movimento da sessão anterior, quando o mercado reagiu positivamente à indicação de Roberto Campos para o comando do Banco Central.

Além disso, o fator que justificaria nova baixa nesta segunda – percepção de inflação fraca reforçada pela Focus e indicadores – já está embutido nos DIs. “O mercado já tem precificado a inflação baixa, ligeiramente abaixo da meta no ano que vem, pela implícita dos títulos e DAP”, disse.

No último dia 12, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) registrou que a inflação implícita e expectativas apontavam IPCA menor que 4% em 2018 e abaixo do alvo, de 4,25%, para 2019. Às 9h32, o DI para janeiro de 2021 apontava máxima, a 7,96%, ante 7,89% no ajuste de sexta-feira.