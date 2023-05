Julgamento de subsídios: após reversão de Mendonça, temos tudo para ganhar no STF, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reversão da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), da suspensão a um julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que pode render R$ 90 bilhões por ano ao governo abre caminho para o ganho da causa no Supremo. Segundo o ministro, esse valor equivale a metade do esforço fiscal que o País precisa fazer no próximo ano.

“Era um ralo que estava drenando R$ 88 bilhões do orçamento federal por meio de uma manobra contábil que muitas empresas estavam utilizando, na nossa opinião, e por 9 a 0 vencemos no Superior Tribunal de Justiça. Agora temos tudo para vencer no Supremo Tribunal Federal. Esse valor representará 50% do esforço fiscal necessário para ajustar as contas no ano que vem”, afirmou.

O ministro avalia que o gasto tributário no País chegou a um patamar absurdo, que também inviabiliza as finanças públicas. “Estamos falando de um quarto disso para sanear as contas públicas e o País voltar a crescer”, disse. Ele discorda da tese de que esse número esteja superestimado.