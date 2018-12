Jucá discutirá com presidente do Senado solução para votar cessão onerosa

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), afirmou nesta terça-feira, 11, que a votação da cessão onerosa da Petrobras será discutida ainda nesta tarde com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).

O governo tenta viabilizar o repasse de recursos do megaleilão de petróleo do pré-sal para Estados e municípios.

“Está se tentando construir uma saída técnica para que o gasto, a despesa da cessão onerosa não impacte o teto dos gastos do governo federal no próximo ano, o que é um assunto muito grave e, portanto, nós vamos tentar uma saída”, disse.

Jucá afirmou ainda que é importante que o Congresso vote o Orçamento da União para o próximo ano ainda nesta semana.