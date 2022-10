José Olympio Pereira assume a presidência do banco J. Safra

Ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olympio Pereira vai assumir a presidência do Banco J. Safra. O executivo deixou o comando da subsidiária brasileira do banco suíço no fim de 2021, pouco antes de a instituição financeira se ver em meio a uma de suas maiores crises em nível global.

Segundo a instituição financeira, a área que o executivo assumirá irá concentrar seu atendimento a grandes clientes e todas operações de banco de investimentos e gestão de fortunas – exatamente as áreas nas quais José Olympio possui larga experiência.

José Olympio iniciou sua carreira em 1985, no Banco Garantia. No Credit Suisse Brasil, onde ocupou a presidência, trabalhou por 18 anos. Em entrevista em julho ao Estadão, executivo disse que estava em um “período sabático”, mas sinalizou que preparava ser retorno ao mercado financeiro.

“Com esse movimento o Safra reafirma seu compromisso com seus clientes e na expansão de suas operações”, afirmou, em nota, David Safra.

Também em nota, José Olympio lembra que a “marca Safra é sinônimo de tradição e segurança, tem uma história de mais de 180 anos. Será uma ótima oportunidade de contribuir e construir ainda mais sobre esta plataforma vitoriosa, estou muito animado”.

Além de trabalhar como executivo da área financeira, José Olympio também é Além de trabalhar como executivo da área financeira, José Olympio também é muito conhecido no meio das artes. Além de ser um colecionador de obras de artistas brasileiros e estrangeiros, ele também é presidente da Fundação Bienal, responsável pela realização da exposição de arte em São Paulo.