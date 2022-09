Jorge Paulo Lemann volta a ser brasileiro mais rico, segundo a Forbes

Com um patrimônio de US$ 13,7 bilhões, ele ocupa a posição número 133 no ranking mundial

O cofundador do grupo 3G Capital Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, segundo a lista de bilionários da Forbes divulgada na quinta-feira, 1º. Com um patrimônio de US$ 13,7 bilhões, ele ocupa a posição número 133 no ranking mundial. Vêm em segundo e terceiro lugar no País, respectivamente, Marcel Herrmann Telles, também sócio na 3G Capital, e Eduardo Saverin, do Facebook, que encabeçava a lista do ano passado.

O patrimônio dos bilionários brasileiros, segundo a publicação, sofreu um forte impacto pela queda das ações que atingiu a maior parte das empresas com capital aberto na Bolsa de Valores. Cerca de 75% das fortunas apresentaram decréscimo durante o fechamento do ranking, em maio. A queda de patrimônio também se deu pela ausência de IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) neste ano, contra o recorde de 46 aberturas de capitais no ano passado.

A queda no valor de mercado tirou 26 nomes da lista deste ano, que traz 290 personalidades. Outros três deixaram a liga dos bilionários “solo” para se juntarem às suas famílias. O número de novos bilionários também foi o menor da história brasileira. Neste ano, apenas sete pessoas passaram a fazer parte do seleto time.

No ranking global, há 2.668 bilionários ao todo, com uma fortuna conjunta de US$ 12 trilhões. Elon Musk está no topo, com um patrimônio de US$ 219 bilhões.

Quem são os bilionários brasileiros, de acordo com o ranking atualizado em tempo real

1 – Jorge Paulo Lemann e família – US$ 13,7 bilhões

2 – Marcel Herrmann Telles – US$ 9,5 bilhões

3 – Eduardo Saverin – US$ 9,4 bilhões

4 – Carlos Alberto Sicupira e família – US$ 7,8 bilhões

5 – Irmãos Safra – US$7,6 bilhões

6 – Lucia Maggi e família – US$ 6,8 bilhões

7 – Jorge Moll Filho e família – US$ 6 bilhões

8 – André Esteves – US$ 5,7 bilhões

9 – Alexandre Behring – US$ 5,2 bilhões

10 – Luciano Hang – US$ 4,7 bilhões