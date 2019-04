Joice Hasselmann e Eduardo Bolsonaro estão presentes à sessão na CCJ

Após serem criticados pelas ausências na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que deixou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nas mãos da oposição, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, estão na sessão da CCJ nesta tarde. O dia é de leitura do parecer sobre a admissibilidade da reforma da Previdência.

Eduardo Bolsonaro chegou a comparecer à CCJ na sessão que inquiriu Guedes, mas não ficou o tempo todo tampouco fez questionamentos ao ministro. Já a líder Joice Hasselmann não apareceu.

Sem proteção da “tropa de choque” aliada, Guedes acabou sendo atacado pelo deputado Zeca Dirceu (PT-PR), reagiu e iniciou-se um bate-boca generalizado que pôs fim à audiência. O ministro deixou a Câmara dos Deputados escoltado pela Polícia Legislativa.