Jogo ‘Pokémon Go’ chega a US$ 5 bilhões em receita

O Pokémon Go completou cinco anos de lançamento nesta semana e novos dados mostram que o jogo já arrecadou mais de US$ 5 bilhões desde sua estreia (cerca de R$ 26,3 bilhões).

Em relatório publicado na terça-feira, analistas da Sensor Tower, empresa que monitora aplicativos de celular, apontaram gastos crescentes de jogadores com produtos dentro do Pokémon Go. No primeiro semestre de 2021, a receita do jogo subiu 34% em relação ao mesmo período de 2020, chegando a US$ 642 milhões.

Em 2020, o game gerou US$ 1,3 bilhão em receita – mesmo com a pandemia tirando jogadores das ruas. A empresa conseguiu manter o sucesso graças às adaptações que permitiram que usuários continuassem a jogar sem sair de casa.