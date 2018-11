Japão tem déficit comercial bem maior do que o esperado em outubro

O Japão registrou déficit comercial bem maior do que o esperado em outubro, em meio a tensões comerciais e crescente pressão para reduzir seu superávit com os EUA.

Dados do Ministério de Finanças japonês mostram que o país teve déficit em sua balança comercial de 449,3 bilhões de ienes (US$ 3,95 bilhões) no mês passado. O número é mais de nove vezes maior do que o saldo negativo de 47,7 bilhões de ienes previsto numa pesquisa conduzida pelo jornal Nikkei.

As exportações do Japão subiram 8,2% em outubro ante igual mês do ano passado, ficando abaixo da projeção do mercado, de alta de 9%. Já as importações saltaram 19,9% na mesma comparação.

Na semana passada, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, criticou o superávit de longa data do Japão com os EUA, com o argumento de que produtos e serviços americanos enfrentam barreiras em demasia do governo japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.