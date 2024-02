Japão: PIB (preliminar) recua 0,1% no 4º trimestre ante o anterior; previsão: +0,2%

O Produto Interno Bruto (PIB) real preliminar do Japão recuou 0,1% no quarto trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores, menos do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,2%. Na taxa anualizada, o PIB recuou 0,4% no último trimestre.

O PIB nominal subiu 0,3% entre trimestres, a uma taxa anualizada de 1,2%, segundo dados da agência de estatística do país.