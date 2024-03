Japão: ministro diz que tomará ‘medidas apropriadas’ caso iene se mova excessivamente

Ministro de Finanças do Japão, Suzuki Shunichi afirmou que vai tomar as “medidas apropriadas” no mercado de câmbio caso ocorram movimentos excessivos do iene. Suzuki falou que está prestando atenção no mercado cambial com um “senso de urgência”.

“É importante que as taxas de câmbio se movam com estabilidade, refletindo fundamentos econômicos”, disse o ministro.