Japão, Coreia e EUA expressam ‘sérias preocupações’ sobre fraqueza do iene e won

Os ministros de Finanças do Japão, da Coreia do Sul e dos EUA admitiram “sérias preocupações” de Tóquio e Seul sobre a forte desvalorização recente de suas respectivas moedas. Em comunicado conjunto, os ministros disseram, após reunião trilateral realizada em Washington na quarta-feira, 17, que manterão consultas mútuas sobre desdobramentos no mercado de câmbio”, em linha com os atuais compromissos do G20.

O comunicado veio após o iene japonês e o won sul-coreano se desvalorizarem fortemente nos últimos dias. Nesta semana, o dólar atingiu os maiores níveis intradiários ante o iene desde junho de 1990 e em relação ao won desde novembro de 2022, segundo a FactSet.

“Esse é um incomum comunicado conjunto feito por esses três países e pode servir para limitar nova fraqueza das duas moedas, por enquanto”, disseram analistas do Maybank, em nota a clientes.

O comunicado pode também servir de âncora para outras moedas da região asiática, acrescentou o Maybank.

*Com informações da Dow Jones Newswires