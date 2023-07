ITE/Facamp cresce ligeiramente em maio e sinaliza destaques positivos para o trimestre

Apesar da desaceleração no segundo trimestre, resultado do mês revela certo fôlego do setor de serviços

O Índice de Tendência Econômica da FACAMP (ITE/FACAMP) cresceu 0,2 na passagem de abril para maio de 2023, já descontados os efeitos sazonais. Trata-se de uma estagnação do índice na margem e uma desaceleração na comparação interanual (1,2 em maio ante 3,4 em abril). No entanto, o acumulado 12 meses subiu ligeiramente, indicando que a tendência de recuperação da atividade em relação a 2022 ainda não se reverteu.

O resultado na margem em maio reforça a trajetória errática da atividade econômica a partir do segundo trimestre. No entanto, a trajetória descendente da inflação e o desempenho positivo dos serviços no mês, puxado pelo transporte de carga e pela tecnologia da informação, melhoram as perspectivas de desempenho da atividade econômica no trimestre, já que oferecem um desafogo ao poder de compra e ao consumo das famílias, pressionados pelo elevado endividamento. O mercado de trabalho também sinaliza recuperação, com aumento das ocupações e queda das desocupações em maio. Por outro lado, a indústria e o varejo continuam se desacelerando, especialmente por conta dos efeitos dos juros altos sobre o mercado interno e sobre a condição financeira dos empresários.

“A queda da Selic a partir de agosto, as medidas de curto prazo recentes anunciadas pelo governo federal, como o desenrola, e o início da vigência das medidas de maior fôlego, como o Minha Casa, Minha Vida, oferecem boas perspectivas para a economia brasileira no segundo semestre”, afirma o Professor Saulo Abouchedid, da Facamp. Outras medidas de curto-prazo, como a desoneração recente do setor automobilístico, e os primeiros impactos do novo programa bolsa família também podem contrabalançar o desempenho errático da atividade econômica no segundo trimestre.

Assim, ainda que o carry-over para a economia brasileira em 2023 – taxa de crescimento anual caso o PIB nos próximos três trimestres permaneça estagnado – esteja em 2,5%, será muito difícil evitar uma desaceleração da atividade econômica no próximo trimestre. Considerando esta dificuldade, o NEC/FACAMP mantém a previsão de crescimento do PIB em 2% para 2023.

1 – A média móvel trimestral avalia o resultado da variação do último trimestre móvel, ou seja, compara a média dos últimos três meses, incluindo o mês atual, com a média dos três meses anteriores ao mês corrente. Por considerar a média do último trimestre móvel, seu resultado acaba sendo mais suave e capaz de captar uma tendência menos volátil da série a analisada.

2 – O ITE/FACAMP é calculado a partir do consumo de energia tomando informações públicas disponibilizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O ITE possui um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,85 ante o IBC-br do Banco Central em maio de 2023. Em relação ao PIB, o coeficiente de correlação é de 0,79 no primeiro trimestre de 2023. Para mais detalhes sobre a metodologia do ITE/FACAMP, veja https://www.facamp.com.br/pesquisa/economia/nec-facamp/



O Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publica o indicador entre os dias 10 e 15 de cada mês.