Itaú vai migrar 15 milhões de pessoas para superapp até final de 2025

O Itaú vai migrar 15 milhões de clientes sem conta corrente, pulverizados em diversos aplicativos do banco para um Superapp, passando a ter acesso a todos os produtos do banco. A migração será feita até o final de 2025.

O banco tinha diversos aplicativos, como o de cartões, um da Hipercard, um do iti e dois da Credicard e que não se conversavam. Agora, terá um superapp com todo mundo tendo acesso a todos os serviços.

“Queremos que todos os clientes tenham acesso a nova era de experiência, independente de seu ponto de relacionamento” disse o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú Unibanco, João Araújo, em coletiva à imprensa.

No momento, o Itaú está testando um piloto de migração com 15 mil clientes, que vem sendo feito desde o segundo trimestre. A migração dos 15 milhões vai sendo feita aos poucos, explicou Araújo.

“Nesse primeiro momento, em 2024, uma base importante de cartões vai ser migrada. Esperamos também iniciar este ano a base de clientes do iti”, disse Araújo.

Para o novo superapp, o Itaú promete “hipersonalizar” a experiência do cliente, levando em conta fatores como a frequência com que utiliza o aplicativo, que produtos mais utiliza e a forma como utiliza. O banco vai usar análise de dados e inteligência artificial para avaliar cada pessoa.

Até agora, quem tinha um cartão da Latam, por exemplo, que o Itaú emitia, era cliente daquele produto e tinha um aplicativo específico do Itaú Cartões. Agora, explica Araújo, essa pessoa terá o mesmo aplicativo que todos os clientes do banco, com acesso a todos os produtos e serviços.

No novo aplicativo, o banco promete agilizar ainda mais na aprovação de um cartão ou outro produto, de forma online e em tempo real.