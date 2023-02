Itaú passa a permitir que clientes parcelem Pix em até 72 vezes

Segundo o banco, as taxas cobradas dependerão do número de parcelas, mas serão "competitivas" frente ao mercado

O Itaú Unibanco vai permitir que os clientes pessoas físicas e jurídicas parcelem o Pix em até 72 vezes, através de uma modalidade de crédito pessoal para aqueles que tenham perfis pré-aprovados. Os parcelamentos serão permitidos em transferências ou pagamentos com valores a partir de R$ 80, e o pagamento cai à vista para o recebedor.

Segundo o banco, as taxas cobradas dependerão do número de parcelas, mas serão “competitivas” frente ao mercado.

O parcelamento, que será feito através dos aplicativos, deve estar disponível a todos os clientes pessoas físicas do banco até o final de abril.

O Itaú considera que o serviço será conveniente para os clientes, que poderão negociar descontos com os lojistas, dado que estes receberão à vista, o que lhes traz vantagens.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no final de 2022, setores como o varejo têm estimulado os clientes a pagarem as compras com Pix, para fugir das taxas de antecipação de recebíveis de cartão.

O parcelamento do Pix é uma das apostas dos grandes bancos para gerar negócios através do sistema de pagamentos do Banco Central. Isso porque, ao assumirem o risco das operações, as instituições cobram juros sobre a operação.