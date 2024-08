Itaú abre inscrições para programa de trainee; salário oferecido é de R$ 8,8 mil

O banco Itaú abriu inscrições para o seu programa de trainee na último dia 1º. Os trainees da edição de 2025 receberão um salário de R$ 8,8 mil, além de diversos outros benefícios, como participação nos lucros e resultados, auxílio refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, vale transporte, plano de previdência privada, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do banco até o dia 2 de setembro. O programa tem a duração total de até 18 meses e possibilita seguir por três trilhas distintas: Negócios Varejo, Negócios Atacado e Institucional. Neste ano, será possível participar de áreas como Recursos Humanos, Gestão de Riscos e Marketing na trilha Institucional.

O participante terá a oportunidade de desenvolver diferentes habilidades e passar por treinamentos e imersões em algumas áreas, além de participar de projetos reais dos negócios do banco, segundo o Itaú. Os trainees ainda recebem mentorias com executivos do banco.

Os requisitos. Podem participar os graduados em qualquer curso de longa duração (quatro anos ou mais) nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, a partir de dezembro de 2022 e universitários com previsão de formação até dezembro de 2025. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar 8 horas de forma presencial em São Paulo. Caso o participante esteja fora da cidade, receberá bolsa auxílio no valor de 1 salário para realocação, se necessário. Apenas para a trilha de Negócios Atacado é exigido inglês avançado.

O processo seletivo será online e com quatro etapas: inscrição e testes; entrevistas individuais; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos do banco, que deve ocorrer em novembro.