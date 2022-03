IPCA para 2022 sobe de 6,45% para 6,59%, projeta Focus

A mediana para o IPCA, índice de inflação oficial, de 2022 completou dez semanas em disparada no Relatório de Mercado Focus desta segunda-feira, 21, e reforça um novo ano de descumprimento da meta. Para 2023, foco principal de política monetária, os avanços também continuam, se distanciando do alvo central (3,25%).

Com o impacto da disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, a projeção para o IPCA de 2022 passou de 6,45% para 6,59%. A estimativa estava em 5,56% um mês antes e em 5,03% há dez semanas.

O objetivo a ser perseguido pelo Banco Central este ano é de 3,50%, com tolerância de 2,0% a 5,0%. Já a expectativa para o IPCA em 2023 subiu de 3,70% para 3,75%, acima do centro da meta (3,25%, banda de 1,75% a 4,75%). A mediana era de 3,50% há quatro semanas.

Considerando as alterações nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2022 também subiu, de 6,54% para 6,70%. Para 2023, as alterações feitas nos últimos cinco dias úteis elevaram a estimativa mediana de 3,72% para 3,75%.

A mediana geral para 2024 ficou estável em 3,15%, enquanto a projeção para 2025 continuou em 3,00%. Há quatro semanas, as projeções eram de 3,09% e 3,00%, respectivamente. A meta para 2024 é de 3,00%, com margem de 1,5 ponto porcentual (de 1,5% para 4,5%). Para 2025, por sua vez, a meta ainda não foi definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 7,1% em 2022 e 3,4% em 2023. Diante da volatilidade no mercado de petróleo causado pelo conflito no Leste Europeu, o colegiado ainda criou um cenário alternativo, com maior probabilidade, em que as previsões estariam em 6,3% e 3,1%, respectivamente. O colegiado elevou a Selic em 1,0 ponto porcentual, para 11,75% ao ano.

Devido à operação-padrão dos servidores do Banco Central, o relatório da Focus ainda não foi publicado pela instituição. Todos os resultados foram extraídos da consulta ao Sistema Expectativas de Mercado do BC.

Outros meses

Os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão para o IPCA em março deste ano de alta de 0,90% para 0,99%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,54%.

Para abril, a projeção no Focus passou de alta de 0,80% para 0,88%, de 0,54% há quatro semanas. No sentido oposto, a estimativa para maio passou de deflação de 0,19% para 0,20%. Há um mês, estava em alta em 0,07%

A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de alta de 5,67% para 5,73% de uma semana para outra – há um mês, estava em 5,27%.